Trio é detido com cartões clonados dentro de agência na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um casal e uma terceira pessoa foram presos, por volta das 23h30 desta sexta-feira, 24, com diversos cartões clonados no interior de uma agência do Banco Santander, localizada na altura do nº 3.286 da avenida Mateo Bei, no Jardim Tietê, região de São Mateus, na zona leste de São Paulo.

Policiais militares da 2ª Companhia do 38º Batalhão foram acionados após disparo do alarme da agência. Quando chegaram em frente ao banco, viram um suspeito dentro de um veículo. O casal foi abordado dentro da agência, e, com ele, apreendidos vários cartões clonados, com os quais tentavam sacar dinheiro.

O caso foi encaminhado ao 49º Distrito Policial, de São Mateus.