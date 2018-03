Trio é detido com carros roubados e clonados em SP

SÃO PAULO - Três pessoas, entre elas uma mulher, suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo e clonagem de veículos, foram detidas, no final da noite de quinta-feira, 18, em frente a um estacionamento na avenida Imirim, na zona norte de São Paulo. O dono do estacionamento está entre os que foram levados para a delegacia.

Em patrulhamento pela avenida Imirim, policiais militares da 2ª Companhia do 47º Batalhão, abordaram um casal, ocupante de um Fiat Stilo que havia acabado de deixar o estacionamento. Com o rapaz, que tentou fugir a pé, os policiais encontraram várias placas de veículos.

Somente pela placa do veículo, os PMs não iriam deter o casal, mas, ao levantarem os dados do carro através número do chassi, descobriram que o veículo havia sido roubado na última terça-feira, 15, na alameda Afonso Schmidt, no bairro Chora Menino, também na zona norte.

Com evidência da clonagem do veículo, os policiais entraram no estacionamento e pesquisaram as placas dos demais que lá estavam e verificaram que outros três, um caminhão, um Fiat Pálio e um Hyundai i30 também estavam nas mesmas condições. O casal e o dono do estacionamento foram encaminhados ao 13º Distrito Policial, da Casa Verde.

A polícia, que espera chegar a mais pessoas envolvidas no esquema ilícito, agora vai investigar a participação dos três, além da receptação de veículo roubado, nos crimes de roubo e clonagem.