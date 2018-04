Trio é detido ao fazer gráfico refém durante assalto na zona norte de SP

Três assaltantes, entre eles um adolescente de 16 anos, foram presos, por volta das 19h30 de terça-feira, 1, por PMs das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), na região do Jaraguá, zona norte da capital paulista, meia hora depois de dominarem um gráfico, de 49 anos, mantido refém em seu carro.

Ao deixar um posto de gasolina na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, a vítima resolveu parar o veículo para falar ao celular, momento em que foi dominada e colocada no banco de trás, tendo o rosto vendado. O trio, que teria simulado estar armado, sem saber que uma testemunha já havia ligado para o 190, ao mesmo tempo em que percorria as ruas da região, tentava conseguir do gráfico as senhas dos pelo menos cinco cartões bancários que estavam na carteira dele.

Já em posse de 280 reais retirados da vítima, o trio foi localizado pelos policiais militares e parado na altura do nº 10.800 da Raimundo Pereira de Magalhães. Os bandidos, que também não portavam documentos, foram levados para o plantão do 72º Distrito Policial, da Vila Penteado. Os dois maiores, que já têm várias passagens pela polícia, foram autuados por extorsão mediante sequestro. O adolescente, que passou pela Fundação Casa (antiga Febem) e estava em liberdade assistida, irá voltar para o regime de internação.