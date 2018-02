Trio detido com drogas no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Três traficantes foram presos, às 22 horas de quarta-feira, 24, no imóvel localizado na esquina da rua Pedro Vicente com a Avenida Cruzeiro do Sul, no Bom Retiro, região central de São Paulo, por policiais militares do 13º Batalhão.

No local, a PM apreendeu 923 trouxinhas de maconha, 23 tabletes da mesma droga, um quilo de pó de cocaína dentro de um sacola plástica, 172 cápsulas plásticas contendo cocaína, 177 vazias e várias balanças de precisão. O caso foi registrado na delegacia do Bom Retiro (2ªDP).