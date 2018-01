Trio detido com drogas na zona sul de SP

Três suspeitos foram detidos, às 19 horas deste quarta-feira, na Vila Joaniza, zona sul da capital paulista, após serem abordados por PMs na Rua João da Veiga Bueno. No bolso de um deles, foram encontradas chaves de uma residência, na qual os policiais apreenderam cerca de 50 quilos de maconha, 10 sacos de pó branco usado para misturar com cocaína; 110 pedras de crack e 50 papelotes de cocaína. No local onde estavam as drogas, também havia uma pochete de tecido; um rolo de sacos plásticos; uma agenda contendo anotações de contabilidade do tráfico e diversos nomes; três fitas adesivas marrom; um aparelho celular com radiocomunicador; um telefone celular; um aparelho de TV de plasma de 32 polegadas e um aparelho de DVD. Os três detidos foram encaminhados ao plantão do 80º Distrito Policial, de Vila Joaniza.