Trio detido com drogas em São José dos Campos (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três traficantes foram presos, por volta da 1 hora desta madrugada de sábado, 23, na Rua João Vilaça de Oliveira, no Jardim Boa Vista, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba.

Em patrulhamento na região, policiais militares abordaram três suspeitos e com eles apreenderam 300 gramas de crack, 800 gramas de cocaína e cerca de 1 mil cápsulas plásticas contendo a mesma droga.

O trio, que não portava armas, foi encaminhado ao plantão policial do 1º Distrito da cidade.