Trio detido após roubar carga e sequestrar caminhoneiro em SP

integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas foram detidos, no final da noite de terça-feira, 5, na zona oeste da capital paulista, após o grupo render um caminhoneiro e seu ajudante. Eles levaram as vítimas para um cativeiro.

As vítimas foram rendidas por pelo menos oito bandidos. Parte ocupava um CrossFox preto clonado. O ataque ocorreu na altura do km 15 da pista sentido capital-interior da Rodovia Anhanguera, na região do Parque São Domingos. Caminhoneiro e ajudante, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados para a favela do Jardim Santo Elias, próximo ao local onde o caminhão, carregado com eletroeletrônicos, foi cercado.

Uma ligação feita ao Disque-Denúncia permitiu que policiais militares detivessem Andre Fernando Balan, Fábio Gomes da Silva e Macio Luiz Bredoff Canotilho, com idades entre 30 e 40 anos, no interior da favela. Um deles estava armado com uma pistola calibre ponto 40. Três membros do bando conseguiram fugir no momento em que os policiais se aproximavam do local do flagrante.

As vítimas, encontradas ilesas, estavam com os rostos cobertos por sacos plásticos e mãos amarradas por fios de arame. A carga e o caminhão não haviam sido localizados pela polícia até as 2 horas desta quarta-feira, 6. A polícia acredita que pelo menos cinco bandidos estejam foragidos.