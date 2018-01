Trio detido após assaltar posto na zona norte

Ricardo Valota e Bruno Lupion, do estadão.com.br,

Três homens foram presos, por volta das 21h30 desta segunda-feira, 26, após assaltarem um posto de combustíveis da BR localizado na altura do nº 271 da Avenida das Cerejeiras, no Jardim Japão, zona norte de São Paulo. Felippe Lino de Oliveira, de 20 anos, Wilton Marques da Silva, 24, e Thiago Wendel Gonçalves de Souza, 22, em um Fiat Uno prata, entraram no posto e abordaram um dos frentistas.

Após roubar R$ 120,00, o trio fugiu, mas não percebeu a presença de um cliente, que ligou para o 190. PMs da 2ª Companhia do 5º Batalhão, ao chegarem ao estabelecimento, foram informados sobre a direção tomada pelo Fiat. O veículo foi alcançado pela PM pouco depois.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trio, que já não portava mais a arma utilizada no crime, foi encaminhado ao plantão do 9º Distrito Policial, do Carandiru, e autuado em flagrante após ser reconhecido pelo frentista rendido.

"Dois deles (bandidos) já haviam assaltado o mesmo posto em outras duas ocasiões nos últimos 40 dias. O frentista nos disse que eles estavam armados, por isso acredito que dispensaram a arma durante a fuga", afirmou o tenente PM Antunes.

Segundo ainda o tenente, Wilton já tem cinco passagens pela polícia, uma delas por roubo, e havia saído da cadeia no ano passado. Thiago também já fora detido em outra ocasião por roubo.