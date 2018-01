Trio confessa ter esquartejado homem na zona norte de SP

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Três pessoas foram presas nesta segunda-feira, 30, na zona norte de São Paulo, acusadas de esquartejar um vendedor de 49 anos, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. O metalúrgico E.C., de 41 anos, e dois comparsas, S.A.L., de 37, e R.T.C., de 29, foram presos no bairro de Imirim.

Policiais civis estiveram no local do crime e identificaram os quatro autores, sendo que um deles ainda não foi encontrado. O corpo da vítima estava sem os braços, a perna direita e a cabeça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No 38º Distrito Policial, de Vila Amália, os homens confessaram a participação no crime. O delegado pediu perícia no local e exame necroscópico à vítima.