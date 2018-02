Trio aterroriza família em prédio da zona sul Três ladrões roubaram ontem, às 12h, um apartamento de um prédio da Avenida Barão de Monte Mor, no Real Parque, zona sul da capital, dizendo que precisavam retirar um sofá no 9.º andar. Autorizados pelo porteiro a subir, fizeram cinco reféns. Amarraram três, ameaçaram matar um menino de 1 ano e meio e atear fogo na empregada. Levaram computadores, dinheiro e joias. Fugiram em uma Kombi e até ontem à noite não haviam sido presos. Segundo as vítimas, o trio sabia o nome do dono do imóvel.