Trio ataca casas em SP e ameaça queimar vítimas

Policiais descobriram os acusados quando investigavam o uso de automóveis de luxo nos ataques. O trio foi reconhecido em três casos entre 10 e 16 de junho. Nos três, destacou-se o uso de um Freemont branco.

No dia 24, durante uma invasão no Parque Novo Mundo, PMs detiveram o cobrador Caio de Sá, de 20 anos, e o ajudante Meison de Santana, de 23. O ajudante Jefferson da Silva, de 22, foi morto a tiros. O Freemont acabou abandonado no local.