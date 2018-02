Trio assalta loja de conveniência e acaba preso pela Rota na zona leste

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três bandidos foram presos, à 0h30 deste sábado, 6, após assaltarem a loja de conveniência de um posto de combustíveis próximo à Rua do Oratório, região do Sapopemba, zona leste de São Paulo. Na fuga, eles chamaram a atenção de uma equipe das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) que fazia patrulhamento na região.

Durante a perseguição, o trio bateu o carro, um Ford Fiesta, contra um muro na Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, perto do 70º Distrito Policial, do Sapopemba. Ainda armados, os assaltantes tentaram fugir a pé, mas foram dominados e, posteriormente, autuados em flagrante por roubo no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela.