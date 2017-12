Trio assalta lanchonete com arma da GCM de SP

Com o uso de um revólver calibre 38 pertencente à Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo, três homens foram detidos, às 22 horas de segunda-feira, após realizarem um arrastão no interior de uma lanchonete na Rua Bonsucesso, região do Tatuapé, na zona leste da capital. Após tomarem de pelo menos 10 clientes e do dono do estabelecimento um total de 2.500 reais, além de relógios, carteiras e celulares, Silas, Márcio e Everaldo acabaram presos a cerca de 400 metros do bar por policiais militares, acionados por testemunhas. Segundo a PM, os três assaltantes já tinha passagem pela polícia. A Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana foi acionada pela Polícia Civil e agora irá apurar como o revólver chegou às mãos dos criminosos. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, do Tatuapé.