Trio assalta joalheria, entra em confronto com segurança e leva pânico a shopping Tiros disparados durante uma tentativa de assalto a uma joalheria do Shopping Flamboyant, o maior de Goiânia, causaram pânico entre os frequentadores do local, no início da tarde desta segunda-feira, 9. Os três homens que arrombavam a joalheria, no piso 1, atiraram ao serem flagrados por um segurança. Ele revidou e, após cerca de 15 disparos das duas partes, os bandidos fugiram em um táxi Corsa Sedan, fazendo o motorista de refém.