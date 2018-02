Trio assalta banco no Hospital Albert Einstein Três homens armados roubaram ontem à tarde a agência do Banco Safra do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo. O trio conseguiu fugir. Segundo a PM, os criminosos levaram cerca de R$ 30 mil. Pela manhã, três assaltantes invadiram uma agência do Santander na zona norte e levaram cerca de R$ 400 mil.