Trio assalta banco na Secretaria da Saúde Um ladrão fingiu que tinha platina na perna e o vigilante do Banco do Brasil dentro da Secretaria de Estado da Saúde, na Avenida Doutor Arnaldo, em Pinheiros, zona oeste, liberou a porta giratória. Foi rendido e perdeu a arma. O ladrão e dois comparsas entraram no banco às 11h20 de ontem e em 5 minutos roubaram R$ 9.202,60 dos caixas e as armas dos vigilantes. Segundo o delegado João Batista Braga, do 23.º DP (Perdizes), a entrada no prédio não tem controle rígido. A polícia vai analisar imagens do circuito interno.