Trilha no Jardim Botânico é opção de lazer acessível

Para aproveitar o verão e o período de férias escolares, o mês de janeiro sempre vem acompanhado de programas em família. Moradores do bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, têm no Jardim Botânico um ponto de encontro de gerações, com atividades para todos. Um dos destaques na programação é a trilha da Nascente, com percurso de 720 metros. De fácil acesso, a trilha tem percurso de 720 metros e pode ser realizada por cadeirantes, crianças e até pessoas portando carrinhos de bebês.

Também conhecida como Trilha Suspensa, a trilha se diferencia por estar acima do nível do solo. A madeira usada no piso é Eucaliptos de reflorestamento. Assim, o solo não fica compactado com as pisadas dos visitantes e a vegetação rasteira se regenera e germina com mais facilidade, sendo uma vantagem para o desenvolvimento e preservação do ecossistema.

O percurso conta com três pontos de observação, sendo que de um deles é possível ver a nascente do rio Ipiranga. A trilha da Nascente é uma das áreas de nascente preservadas do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, que possui 24 nascentes em todo sua extensão, e é aberta a todos os visitantes do Jardim Botânico. Não é necessário agendamento prévio.

Dentro do Jardim Botânico, há também a Trilha do Caminho de Terra Batida, um percurso alternativo para o retorno do visitante da trilha da Nascente. O caminho é plano e no interior da mata. O visitante que estiver com sorte tem a possibilidade de encontrar bandos de macaco-bugio se alimentando.

Além das trilhas, o Jardim Botânico dispõe de um roteiro de visitação voltado para apreciação da coleção viva da flora nacional e estrangeira, com paradas no Museu Botânico, no Jardim de Lineu, nas exposições das estufas do Cerrado e da Mata Atlântica, no Orquidário e no Bosque do Pau-brasil. Também é possível agendar visitas educativas para grupos, que ocorrem de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. As visitas devem ser agendadas pelo site.

Informações:

Jardim Botânico de São Paulo

Av. Miguel Stéfano, 3031 - Água Funda

Horário de funcionamento: terça a domingo (inclusive feriados), das 9h às 18h

Tel.: (11) 5067-6000