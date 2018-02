Tribunal mantém jovem internado à força Em decisão inédita, a 3.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio manteve a internação compulsória de um adolescente viciado em crack. O garoto havia sido recolhido por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e estava em tratamento. A Defensoria Pública questionou a internação obrigatória e entrou com pedido de habeas corpus. Foi o primeiro caso a chegar à segunda instância.