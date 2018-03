Tribunal de Justiça veta leilão de bairro

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu ontem excluir de um leilão que será realizado hoje, em Sorocaba, a área do bairro Iporanga 2 onde vivem 330 famílias. A decisão atendeu a mandado de segurança da prefeitura. O bairro que seria leiloado formou-se sobre a área de uma antiga indústria que faliu, sem pagar empréstimo ao Banco do Brasil. O terreno havia sido dado como garantia. O adquirente poderia exigir a retirada dos moradores e a demolição das casas. A prefeitura deve assumir as negociações com o banco.