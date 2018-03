Tribunal de Justiça absolve comerciante acusado de ter relações com adolescentes

Acusado de manter relações sexuais com três adolescentes entre 2002 e 2003 em Porto Ferreira, o comerciante José Carlos Terassi foi absolvido na segunda-feira pela 2.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça.

Ele havia sido condenado a 35 anos e seis meses de reclusão em 2003 e desde então estava foragido. Com a decisão do TJ, o mandado de prisão não vale mais.

O relator Ivan Marques absolveu o comerciante com o argumento de que era conhecido na região o fato de que as vítimas frequentavam festas com prostitutas e consumo de álcool.

O caso das orgias sexuais com adolescentes em um sítio (foto) de Porto Ferreira envolveu empresários, comerciantes e vereadores da cidade. Doze homens foram presos.