Tribunal de Contas investiga gastos da prefeitura Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) iniciaram auditoria especial nas contas da prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, município atingido por fortes chuvas na quinta-feira. Montes de lixo sem coleta até no centro da cidade, supostos desvios milionários na área da saúde sob investigação da Polícia Federal e sumiço de equipamentos como kits-gás colocam a administração recém-encerrada de José Zito (PP) sob suspeita.