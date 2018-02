'Tribunal' criminoso é ouvido no interior Um forte esquema de segurança foi montado ontem no entorno do Fórum de Ribeirão Preto. O motivo foi a audiência dos 22 homens presos em maio sob a acusação de formarem um "tribunal do crime". Eles foram flagrados ao condenar à morte um traficante. / RENE MOREIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO