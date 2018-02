Triatleta é atropelada em treino e morre A oftalmologista e triatleta Beatriz Hollanda, de 57 anos, morreu atropelada anteontem durante um treino de bicicleta, em Lima Duarte, na zona da mata mineira. A tricampeã brasileira de triatlo foi atingida por uma carreta, com placa de São Paulo, na altura do km 780 da BR-040 ao tentar cruzar a via. Segundo a Polícia Rodoviária, Beatriz, que pedalava no acostamento, teria invadido a pista.