Treze são presos acusados de roubar cargas na 25 de Março

Pelo menos 35 pessoas foram detidas na manhã desta segunda-feira, 17, na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Eles são acusados de roubo e furto de cargas e foram detidos durante uma Operação do Garra, da Polícia Civil. Treze dos detidos vão continuar presos.

As mercadorias eram roubadas em duas ocasiões: na hora do desembarque dos produtos nas lojas e quando os caminhões paravam na região por causa do trânsito. Para conseguir flagrar os roubos e deter os acusados, policiais se vestiram de gari, agentes da CET e funcionários da Eletropaulo.

Acusados de roubo de carga são presos por policial vestido de agente da CET. Foto: Keiny Andrade/AE

Texto ampliado às 18h57 para acréscimo de informações.