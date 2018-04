Pelo menos quatro estabelecimentos não puderam abrir as portas. Uma lanchonete que funcionava na frente do Edifício Liberdade precisou passar por uma faxina pesada - estava aberta no momento da tragédia. A operadora de caixa da lanchonete voltou pela primeira vez ao local. "Estava atrás do balcão e escutei estalos. Olhei para fora, vi tudo caindo e me abaixei", contou Lívia Félix, de 26 anos. / B.B.