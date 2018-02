Três vítimas de acidente no Playcenter seguem internadas

SÃO PAULO - O parque de diversões Playcenter, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, informou na madrugada desta segunda-feira, 4, que cinco das oito vítimas do acidente ocorrido no brinquedo Double Shock no domingo, 3, tiveram alta e passam bem. Três pessoas continuam internadas no Hospital Metropolitano.

O hospital informou nesta terça-feira, 5, que uma

das vítimas, de 12 anos, teve lesões na região do abdômen e passou por cirurgia para a retirada do baço. Outra, de 20, recupera-se da operação realizada ontem para correção de lesões no braço esquerdo. A última, de 30, continua em observação em razão de ferimentos na cabeça e na perna esquerda. O quadro clínico delas é estável, de acordo com o hospital.

O acidente ocorreu às 17h40, quando uma das travas de segurança do Double Shock se abriu em plena operação e parte dos ocupantes foi arremessada de uma altura de cerca de sete metros.

O Double Shock, um dos brinquedos apontados pelo parque como "radical", tem duas gôndolas que giram e balançam 360 graus e em sentido horário e anti-horário - no ponto mais alto, a atração atinge 12 metros de altura. A trava de segurança do Double Shock vem das costas dos ocupantes e fecha na altura da cintura. Em uma das fileiras, esse equipamento abriu, o que fez com que as pessoas caíssem no chão sem nenhum tipo de apoio ou rede de segurança.

Segundo o Playcenter, a atração está interditada para avaliação da perícia, que deve apurar as causas do acidente. O parque informou que o equipamento estava com a manutenção em dia e que está trabalhando e contribuindo com as autoridades para apurar as razões do ocorrido.

Histórico. Esse foi o segundo acidente no local em pouco mais de seis meses. Em setembro do ano passado, o choque entre dois carros de montanha russa no Playcenter deixou 16 pessoas feridas. Com sangramentos no nariz e escoriações na cabeça, foram levadas ao Hospital Metropolitano, na Lapa, zona oeste. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) constataram que a batida não foi causada por pane nos veículos, mas por um problema nos freios.

Notícia atualizada às 15h