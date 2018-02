Três vítimas de acidente no Playcenter devem deixar UTI

SÃO PAULO - O Hospital e Maternidade Metropolitano informou nesta sexta-feira, 8, que três vítimas do acidente ocorrido no Playcenter, na zona oeste de São Paulo, serão transferidas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para seus respectivos quartos ainda hoje.

Adriana Pereira Barros, Ana Paula Souza de Oliveira e Daniele Aparecida Pansarin, que passou por uma cirurgia para correção da fratura em sua perna esquerda, serão encaminhadas para os quartos nas próximas horas. Susana Martins de Souza e Fábio Lima Pereira não tiveram alteração em seus quadros clínicos e continuam internados.

Eles e mais três pessoas se feriram na tarde de domingo, no brinquedo Double Shock, quando uma das travas de segurança se abriu. Parte dos ocupantes do brinquedo foi arremessada de uma altura de cerca de 7 metros.

Reabertura: O Playcenter, que estava fechado desde o acidente, reabriu nesta sexta-feira, apenas para receber excursões que estavam previamente agendadas. De acordo com a assessoria do parque, no próximo sábado, 9, as atividades serão retomadas normalmente para o público em geral.