Três suspeitos são mortos em confronto com a PM em Itapeva

SOROCABA - Três suspeitos de assalto a um sítio foram mortos em confronto com policiais militares, na madrugada desta sexta-feira, 29, na zona rural de Itapeva, no interior de São Paulo. Um quarto suspeito, também atingido pelos disparos, foi internado em estado grave na Santa Casa da cidade. O quinto integrante do bando foi preso sem ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam em fuga depois de terem assaltado um sítio em Buri, município vizinho. Os donos da propriedade, um casal de idosos, foram amarrados e ameaçados, enquanto o bando roubava dinheiro e objetos da casa.

Conforme o registro da Polícia Civil, o dono do sítio, de 75 anos, contou que dois homens bateram à porta da casa pedindo ajuda, sob a alegação de que o carro deles tinha enguiçado. Ele abriu a porta e foi rendido. Os bandidos acordaram a mulher do sitiante, de 74 anos, e amarrou o casal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o roubo, as vítimas acionaram a PM e uma viatura localizou o grupo em dois carros, numa estrada vicinal.

Segundo os policiais, houve troca de tiros e quatro criminosos foram baleados. Dois morreram no local, e outros dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas um deles não resistiu.

No carro usado pela quadrilha, os policiais encontraram três revólveres, uma espingarda e uma faca, além de munição. A Polícia Civil vai investigar o roubo e as mortes.