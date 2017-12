Três suspeitos e um homem morrem baleados em Guarulhos

Quatro pessoas morreram baleadas entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, 20, em dois pontos diferentes de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, três das vítimas eram suspeitos e foram atingidas em troca de tiros com agentes. Uma quinta pessoa foi baleada, mas não corre risco de morte.

Os três criminosos foram mortos, por volta das 22h30 desta segunda-feira, numa suposta troca de tiros com policiais militares da Força Tática do 15º Batalhão, no bairro Picanço. Armados com quatro revólveres calibre 38, William dos Santos José, de 19 anos, e dois comparsas, ambos ainda não identificados (estavam sem documentos) teriam roubado um Fiat Pálio prata no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo.

Os policiais cruzaram com o veículo na Avenida Doutor Timóteo Penteado, já em Guarulhos, e aí começou a perseguição. Pouco depois, o trio teria abandonado o Fiat, disparando contra o carro da polícia. A viatura da PM foi atingida no capô e no para-brisa. Os policiais, um deles munido de metralhadora, atingiram os suspeitos, que ainda chegaram a ser levados ao pronto-socorro do Hospital Municipal Padre Bento, onde teriam morrido. Os policiais saíram ilesos. Segundo a Polícia Civil, William não tinha passagens pela polícia.

Assassinato

Durante a madrugada desta terça-feira, 20, dois homens foram baleados em frente à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus na Avenida Anton Philips, na Vila Hermínia, também em Guarulhos. Um deles morreu no local e o outro foi levado ao Hospital Padre Bento. Segundo a Polícia Militar, ele não corre risco de morrer. Nenhum suspeito do crime foi localizado. As duas ocorrências foram registradas no 2.º Distrito Policial, na Vila Galvão.

Atualizado às 11h41 para acréscimo de informações