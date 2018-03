Três suspeitos de assassinar dentista prestam depoimento

Mais três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato da dentista Cinthya Magaly, de 47 anos, na tarde de quinta-feira, 25, em São Bernardo do Campo, foram levadas para prestar depoimento no 2.º Distrito Policial de São Bernardo.

Os suspeitos foram encontrados em uma casa com materiais odontológicos. Até agora a polícia não confirmou se essas pessoas têm ligação com o crime.

Segundo a investigação, o grupo acusado do crime teria envolvimento em mais dois assaltos a consultório este mês. O Audi A3 preto usado no crime foi apreendido. O mesmo veículo também foi flagrado em um assalto a uma casa em dezembro no ano passado.

Entenda o caso. Três criminosos invadiram a clínica odontológica de Cinthya na tarde de quinta-feira, e dois deles roubaram seu cartão de crédito para fazer um saque em um caixa eletrônico.

Ao constatarem que a dentista só tinha R$ 30 na conta, eles retornaram ao consultório, atearam fogo na vítima e fugiram - a polícia suspeita que haja um quarto envolvido no crime, que estaria esperando no Audi preto do lado de fora. Araújo foi identificado pelas câmeras de segurança do posto de gasolina onde foi feito o saque.

Cinthya atendia uma paciente - cujo nome não foi divulgado - quando os criminosos apertaram a campainha. Um dos bandidos disse que precisava de atendimento odontológico e a dentista abriu o portão, momento em que os outros dois criminosos invadiram a casa. A paciente ficou com os olhos vendados durante todo o assalto e teve a bolsa, o celular e dinheiro roubados.

Segundo o delegado seccional de São Bernardo, Waldomiro Bueno Filho, a paciente - que não ficou ferida - conseguia ouvir a dentista gritando "não faz isso" e pedindo socorro. "Ela tentou apagar o fogo quando os bandidos fugiram, mas não foi possível. A dentista morreu em menos de três minutos.

Na madrugada desta sexta-feira um menor foi apreendido em sua casa pela PM depois de uma denúncia anônima. Levado ao 2º DP, ele negou participação no crime mas falou que chegou a ser convidado para o assalto. Disse também que recebeu uma ligação de Araújo dizendo que "tinha dado m.". Depois de ouvido, o menor foi liberado.

