Três se ferem após teto de supermercado desabar em Guarulhos (SP)

SÃO PAULO - Três pessoas ficaram feridas após o teto de um supermercado desabar na tarde deste domingo, 8, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O estabelecimento fica na Estrada das Lavras, 1.300, no bairro São João. A corporação foi acionada e enviou cinco equipes para o local por volta das 16h40.

As vítimas tiveram foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com ferimentos leves. Às 17h40, duas viaturas dos bombeiros permaneciam no imóvel para vistoriar a estrutura do supermercado.