Três são presos por roubarem carga de 36 toneladas de soja

SÃO PAULO - Três homens foram presos após serem identificados como membros de uma quadrilha que assaltava caminhões. Na manhã da última segunda-feira, 5, quando foram detidos, eles haviam roubado uma carreta com cerca de 36 toneladas de soja na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo ao Estado de Minas Gerais.

+ Cresce roubo de carga no eixo Rio-São Paulo

A quadrilha operava por meio de um carro de modelo Gol, da marca Volkswagen, usado para acompanhar caminhões de carga e assaltá-los. O trio já era investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que na última segunda flagrou o veículo na Avenida Bandeirantes do Sul, na região do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Foi quando agentes da 4ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes contra Seguros e Afins (Divecar), parte do Deic, perceberam que os ocupantes do carro acompanhavam um caminhão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Operação contra roubo de cargas tem 11 presos no Rio

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os homens no auto admitiram ter roubado o caminhão horas antes na rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Além do veículo de carga, os criminosos roubaram também a aliança e uma quantia em dinheiro do motorista do caminhão.

Segundo o delegado Luís Cláudio Ferreti, titular da 4ª Divecar, um dos detidos estava foragido desde 2012, quando fugiu do presídio de Iperó (SP). O trio responderá por roubo e associação criminosa.