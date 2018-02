Três são presos no interior de SP por roubo e desmanche de carros

SÃO PAULO - Três foram presos em Americana, interior de São Paulo em uma ação da Polícia Civil que desativou, na manhã desta quinta-feira, 8, um desmanche de veículos. No local, foram encontradas centenas de peças avulsas e um Volkswagen Fox, roubado de uma professora, de 42 anos, nesta quarta-feira, 7, no Jardim Miriam, na mesma região. Os detidos eram ex-donos de lojas de revenda de autopeças e contava com uma equipe que roubavam veículos para abastecer a firma.

As prisões são o desdobramento da investida contra o crime organizado envolvendo o roubo, receptação, desmanche e comércio ilegal de peças. Desde segunda-feira, as equipes da 3ª Divecar (Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos) do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que investiga furto e roubo de veículos e cargas, prendeu 20 pessoas, fechou cinco desmanches ilegais e quatro lojas.

Os policiais prenderam na "indústria" os comerciantesJimnys Fábio Reis Dias dos Santos, de 38 anos, Wagner do Prado, de 29, e Antônio Carlos dos Santos, de 20. Em seguida detiveram o ajudante Guilherme de Brito, de 24, responsável pelo roubo do Fox. Ele estava em casa no Capão Redondo, na zona sul. Os três comerciante apresentavam passagens por roubo e receptação. Brito ainda não era fichado.