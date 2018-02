Três são presos em ônibus com cerca de 1.500 produtos contrabandeados

SÃO PAULO - Três homens foram presos na última sexta-feira, 15, com cerca de 1.500 produtos contrabandeados, durante patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Régis Bittencourt, em Juquiá, no interior de São Paulo.

O ônibus da Viação Cometa, que vinha de Curitiba e ia para São Paulo, foi inspecionado na altura do km 426 da rodovia. De posse do ticket da bagagem, os policiais identificaram os proprietários como sendo Albeni F.L., de 46 anos, Robeilton S.A., de 41, e Mário A.T., de 48, todos passageiros do ônibus.

O trio foi unânime em dizer que as mercadorias foram adquiridas no Paraguai e seriam revendidas em São Paulo e Belo Horizonte, nos mercados populares. Por terem origem ilegal, nenhum dos produtos tinha documentação fiscal ou aduaneira.

Ao todo foram apreendidos 70 relógios, 77 frascos de perfume, 66 telefones celulares, seis máquinas fotográficas dentre outros itens, que somados totalizaram 1.442 unidades.