Três são presos em flagrante ao furtar caixa eletrônico em SP

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Três homens foram presos acusados de tentar furtar caixas eletrônicos na noite da segunda-feira, 15, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Eles foram flagrados por policiais militares quando instalavam placas metálicas usadas para a retenção de envelopes de depósito em equipamentos da área de autoatendimento de uma agência do Unibanco localizada na Avenida Marechal Tito, em São Miguel Paulista.

Policiais Militares da Força Tática do 29º Batalhão faziam patrulhamento quando desconfiaram de uma movimentação suspeita dentro do banco, por volta das 21h10. Quando entraram, encontraram o trio, que já havia arrombado dois dos quatro caixas e começava a instalar a placa para a retenção de envelopes em um deles.

Os três acusados foram identificados como Wellington Páscoa de Miranda, de 27 anos, Marcos Paulo Santos, de 35 e Adriano da Silva, de 29. Com eles foram apreendidas três placas metálicas como aquela que era instalada no caixa no momento da prisão, quatro chaves de fenda, uma faca de cozinha e uma lima.

Segundo a PM, Miranda já tinha passagem por furto de caixa eletrônico e os outros dois acusados, por roubo a banco. O caso foi registrado no 22º Distrito Policial (São Miguel Paulista).