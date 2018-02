Três são presos em desmanche de motos ilegal em SP

SÃO PAULO - Três pessoas foram presas neste domingo, 4, em uma casa usada para desmonte clandestino de motocicletas, no Jaraguá, zona oeste de São Paulo. No imóvel foram encontrados 16 motores, dois quadros, uma moto com sinais de adulteração e recuperaram uma Honda Falcon furtada.

A descoberta do desmanche foi o desdobramento da prisão do ajudante Alex de Oliveira Pereira, de 26 anos, apontado como o especialista em furtar as motos. Ele foi preso em flagrante na manhã da última quarta-feira, 29, em Perdizes, zona oeste. Segundo a polícia, ele roubava entre três a cinco motos por dia e a residência no Jaraguá pode ser um dos locais de desmanches utilizados por ele.

Os policiais detiveram Luis Paulo Bueno dos Santos e Maurício Ferreira de Souza da Silva. A casa não era utilizada como moradia. Os cômodos viraram depósitos das peças. Os detidos responderão por receptação.