Três são presos em desfile de bloco de rua Três homens foram presos na sexta durante o desfile pré-carnavalesco do bloco Boca Maldita, em Copacabana, na zona sul do Rio, por urinarem na rua, A prisão aconteceu durante a operação de combate à desordem realizada por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop), com apoio de guardas municipais. Eles foram encaminhados para a 12º DP. Durante a ação, um ambulante irregular teve o material apreendido e foi encaminhado à polícia após se recusar, por cinco vezes, a retirar a mercadoria do local.