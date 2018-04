Três são presos durante assalto a residência na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 11, durante um assalto a uma residência, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os bandidos invadiram a casa, onde estavam quatro pessoas, por volta das 7 horas, na Praça Irmãos Karmman.

Escondidos no porão da casa, os bandidos fizeram o marido de uma das três irmãs que estavam no local refém quando ele chegava. Uma das mulheres, que estava no topo da escada, fugiu, se trancou no banheiro e ligou para a polícia.

Pela ligação, a Polícia Militar conseguiu captar as conversas dentro da residência enquanto a vítima detalhava o que os criminosos estavam fazendo. Segundo o cabo Marcelo Duarte Chaves, ao mesmo tempo, o centro de operações orientava os PMs que estavam no local, repassando informações dos movimentos dos assaltantes.

Com o cerco à residência, os PMs conseguiram ver um dos bandidos fazendo uma das moradoras reféns. Ela, porém, conseguiu se desvencilhar e foi abrir o portão para os policiais. Os bandidos, então, se entregaram.

As quatro vítimas foram liberadas ilesas e nada foi levado da casa. Duas armas calibre 38 foram apreendidas pelos policiais do 23º Batalhão e a ocorrência foi registrada no 91ºDP.