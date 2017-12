Três são mortos pela Rota em tentativa de assalto na zona sul

SÃO PAULO - Três suspeitos morreram em confronto com policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) durante uma tentativa de assalto a um mercado na região do Jabaquara, na zona sul, na noite desta terça-feira, 10. Segundo a Polícia Militar, o trio manteve o dono do estabelecimento como refém.

Os policiais foram acionados após receberem uma ligação anônima do 190 relatando que três pessoas armadas haviam rendido o dono do mercado, localizado na Rua Coriolano Durand, quando ele estava fechando o estabelecimento comercial. A vítima foi levada pelos assaltantes para dentro do comércio, onde foi feita de refém.

Os oficiais da Rota foram recebidos a tiros pelos criminosos quando chegaram ao mercado, afirma a Polícia Militar. Durante o confronto, os três suspeitos foram baleados e morreram no local. O dono do comércio foi ferido no braço e levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal do Jabaquara, também na zona sul. Nenhum policial foi atingido.

A PM afirma que encontrou com os suspeitos duas pistolas, uma calibre 380 e outra .40, e um revólver calibre 38. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).