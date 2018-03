Três são mortos na 3ª chacina do ano em São Paulo

Três pessoas foram mortas a tiros, entre elas uma cadeirante, por volta das 20h45 desta segunda-feira, 15, quando conversavam na Rua Iacupema, na Vila Neila, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

Roberto Pinheiro Júnior, de 27 anos, Flávia de Oliveira Freitas, 26, a cadeirante, e Marcos Alves Nunes, 22, foram socorridos por testemunhas, mas morreram quando eram atendidas no Hospital Geral do Itaim Paulista (antigo Hospital Santa Marcelina).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os atiradores, que dispararam pelo menos cinco vezes, estariam encapuzados e ocupavam um veículo escuro. No local do crime, ao lado de uma casa cuja fachada possui uma câmera de segurança que pode ter captado imagens, foi encontrado um cigarro de maconha.

A chacina foi registrada no 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista. Essa é a primeira chacina registrada neste ano na capital paulista, com um total de 10 mortos. Os outro dois crimes do tipo ocorreram em Itapevi, em 9 de janeiro, e em Embu, no dia 20 de fevereiro.