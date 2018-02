Três são mortos em chacina na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Três homens foram mortos a tiros, por volta das 22 horas de sexta-feira, na cidade de Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo.

O triplo homicídio ocorreu por volta das 22 horas, no final da viela Gonçalves Dias, numa favela do bairro Marengo, num suposto ponto de tráfico de drogas. As três vítimas, ainda não identificadas, segundo a polícia, morreram no local. Não se sabe quantos eram os atiradores nem se eles chegaram a pé ou em algum veículo.

A polícia também não sabe informar o que teria motivado o crime, cujos dados seriam levados para o Distrito Policial da cidade ou para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por policiais militares da 1ª Companhia do 35º Batalhão. Essa é 4ª chacina, com um total de 12 mortos, registrada na Região Metropolitana de São Paulo neste ano.

Segundo levantamento feito pela reportagem do estadão.com.br, foram três crimes do tipo na Grande São Paulo, nas cidades de Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e Itaquaquecetuba; e um na capital, no bairro de Vila Carmosina, região de Itaquera, na zona leste.