Três homens foram assassinados a tiros na noite de sábado, em Santo André, no ABC paulista. Um deles foi morto ao lado do caminhão em que trabalhava. Os outros dois estavam dentro do veículo. Os suspeitos do crime fugiram em um carro escuro. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Até ontem, ninguém havia sido preso.