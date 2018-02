Três são executados em chacina em Jacareí Três jovens foram mortos com tiros na cabeça na madrugada de ontem em Jacareí, no interior de São Paulo. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos do crime. As execuções aconteceram por volta das 3h na Rua Francisco Batista Moraes, no Jardim Santa Maria. Uma testemunha disse ter ouvido gritos, disparos de armas de fogo e ruídos de um carro em fuga.