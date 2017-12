Três são detidos com drogas e arma no ABC

Três traficantes, entre eles um adolescente, foram detidos pela Polícia Militar por volta das 17 horas de ontem, em uma casa localizada na Rua José Francisco da Rocha, no Jardim Calux, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. No local, policiais da 1.ª Companhia do 40.º Batalhão apreenderam várias porções de maconha e cocaína, um revólver calibre 38 e um total de R$ 4 mil que supostamente haviam sido obtidos com a comercialização da droga. O trio foi encaminhado ao plantão do 3.º Distrito Policial da cidade.