Três são assassinados na 2ª chacina do ano Três homens foram mortos às 23h40 de anteontem na frente de um bar no Jardim São Miguel, em Guarulhos. Os tiros teriam sido dados por homens em uma moto e atingiram Ruiz Henrique, de 28 anos, Tiago Sales, de 24, que também estavam em uma moto, e um jovem de 17 anos. Esta foi a segunda chacina do ano na Grande SP - a primeira, com seis vítimas, foi no Campo Limpo, zona sul, no dia 4.