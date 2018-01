Três são acusados de assaltar feirantes Três suspeitos de pertencer a uma quadrilha que assaltava feirantes na zona norte de São Paulo foram presos na madrugada de ontem. Os três suspeitos agiam sempre no fim da feira. Eles aguardavam os feirantes encerrarem o trabalho e, quando as vítimas voltavam para casa, tomavam o dinheiro obtido no dia. O trio foi encaminhado para o 13.º DP (Casa Verde), onde foi reconhecido pelas vítimas.