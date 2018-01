Três regiões de São Paulo têm riscos de deslizamentos

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo informou na tarde desta sexta-feira, 8, que continuam em estado de atenção para deslizamento as zonas norte, leste e oeste da cidade.

Os locais colocados nessa situação desde às 20 horas de ontem são: Jaçanã, Perus e Santana, na zona norte, Pirituba, Casa Verde, Freguesia do Ó, na zona oeste, e Aricanduva, Penha, Ermelino Matarazzo, Itaquera, São Miguel, Guaianases e Itaim Paulista,na zona leste.

Segundo o órgão, devido ao risco de enchentes, São Miguel Paulista e Itaim Paulista estão em estado de alerta. Ontem, o Itaim Paulista também ficou em estado de alerta pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, das 18h10 às 20 horas.

O Córrego Carioca, afluente do Córrego Três Pontes, na divisa de Itaquaquecetuba, transbordou e atrapalhou o tráfego na cidade. De acordo com a secretaria, a medida é preventiva devido a previsão de fortes pancadas de chuvas no período da tarde de hoje.

As zonas leste e sudeste de São Paulo entraram em estado de atenção às 14h30 de hoje. O CGE, os bairros mais atingidos são Vila Prudente e Ipiranga. Até às 15h30, a cidade não registrava pontos de alagamento. Para as próximas horas a previsão é que novas áreas de chuva atinjam outras regiões da capital.