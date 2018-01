Três rádios piratas são fechadas em SP

Três rádios piratas foram fechadas nesta quinta-feira, 13, na região metropolitana de São Paulo por agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). Ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, a potência dos transmissores era alta o suficiente para interferir na comunicação entre aeronaves. O sinal atingia todo o Grande ABC, a capital, a região metropolitana e alguns municípios de Vale do Paraíba. Num dos estúdios, na Rua Ingá, no bairro de Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul, eram produzidas programações clandestinas da Max FM (100,5) e Nova Sertaneja (103,7).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O transmissor, de 3 mil watts, foi instalado num bunker subterrâneo, na Rua João Bosco, no Jardim Zaira, em Mauá, cidade vizinha.

A outra rádio, na Rua Zaragoza, em Mairiporã, região norte da Grande São Paulo, funcionava de maneira diferente. O transmissor, de 2,5 mil watts, era acoplado ao um computador com a programação e funcionava em um bunker de concreto armado. A porta contava com um sistema de trava pneumática.

Por cima foi colocada uma camada de 20 centímetros de terra.

Segundo a polícia, os responsáveis pelas três rádios têm ligação entre si, pois as três tinham o vidente "Mestre Antonio de Ogum" como anunciante.