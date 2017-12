Três principais sistemas da Grande São Paulo registram alta

SÃO PAULO - O nível do três principais sistemas que abastecem a Grande São Paulo aumentou nesta quarta-feira, 9, de acordo com relatório divulgado pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). O destaque ficou com o Cantereira, que atingiu 59,2% da capacidade, 0,4 ponto porcentual a mais do que nesta terça-feira, 8. Esta é a 23ª alta seguida do manancial. Os Sistemas Guarapiranga e Alto Tietê também registraram aumento do volume de água armazenada.

O porcentual do Cantareira, tradicionalmente divulgado pela companhia, considera a reserva profunda como se fosse volume útil do sistema. Sem ela, o sistema atingiu 30%, aumento de 0,5 ponto porcentual. O patamar atual é o melhor desde 22 de dezembro de 2013, quando a crise hídrica foi anunciada.

O Sistema Guarapiranga, por sua vez, melhorou seu índice pelo segundo dia consecutivo, chegando a 84,1% da capacidade, enquanto o Alto Tietê opera com 40,6%, índice que vem melhorando desde fevereiro e considera o volume morto. O mês de março é considerado o último do período chuvoso, que começa em outubro. Só no Cantareira, choveu 103,9 mm, 58,3% do previsto para o mês.

Outros sistemas. O Rio Claro também melhorou seu índice, chegando a 97,9%, 0,2 ponto porcentual a mais do que nas últimas 24 horas. Já os Sistemas Alto Cotia e o Rio Grande tiveram queda nos índices, mas operam com 101,6% e 93,5%, respectivamente.