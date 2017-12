Perseguição termina em tiroteio e três feridos em Pinheiros

SÃO PAULO - Uma perseguição terminou com um policial militar e dois suspeitos de roubar um veículo baleados na manhã desta quinta-feira, 20, no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. O PM foi ferido na perna, e um dos suspeitos, na panturrilha e na barriga. Não há informações sobre o estado de saúde do outro homem ferido.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos em um carro roubado, que estava sendo perseguido por policiais, invadiram o estacionamento do Pão de Açúcar, na esquina das Ruas Teodoro Sampaio Morato Coelho.

Os suspeitos teriam descido do carro atirando contra os policiais.

O policial ferido foi levado ao Hospital das Clínicas (HC), também na zona oeste. Dois homens foram presos no local.

O caso foi encaminhado ao 14º Distrito Policial (Pinheiros).

